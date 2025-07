Quattro giorni di eventi a Ronciglione per “Borgo in Festa”

3-6 luglio 2025 Ronciglione

Viterbo: Cresce l’attesa, a Ronciglione, per la grande kermesse in programma nel prossimo weekend.

Dopo il grande successo degli anni precedenti, torna, per la terza edizione, "Borgo In Festa", quattro giorni di musica, spettacoli e divertimento .

Da giovedì 3 luglio a domenica 6 luglio, la manifestazione, organizzata da Radici Eventi in collaborazione con Radici Onlus, animerà la caratteristica cornice dei Borghi con un prestigioso cartellone in cui sono presenti ospiti di fama nazionale e talenti locali, momenti di animazione ed attività per i più piccoli e stand gastronomici con tante prelibatezze.

Protagonisti della rassegna Marco Carta , Alberto Farina, Samuele Segreto, Raffaello Corti ed il giovanissimo Davide Londero, cantante di Sutri, recentemente stella d’eccezione nella trasmissione televisiva Io Canto di Canale 5 che si alterneranno con le performance artistiche delle palestre Agrisport Village di Sutri , SSD Le Cartiere di Ronciglione , Active Revolution di Capranica ed Inside Danza di Ronciglione

“Un Sorriso per l’estate”, la serata a cura dell’associazione “Insieme per un sorriso” di Leonardo Modanesi darà il via alla alla maratona di quattro giorni di festa, presentate da Francesco Laurenti e Cristiano Casini.

Tra gli appuntamenti più emozionanti, domenica 6 luglio, l’evento speciale con balli e canti dedicato a Francisco Ramon Lampa presentatore e speaker radiofonico che, per oltre quarant'anni, ha calcato i palcoscenici delle manifestazioni più importanti di Ronciglione e della Tuscia.

Tra i cantanti presenti Marika Paparoni Gaia Rufini Manuela De Santis Melissa Piombi Sara Boldrini Claudia Quadrani Filippo Chiodi Laura Polvara Andrea Mengarelli e Matteo Petruccelli mentre tra i gruppi venerdì 04 Luglio i “Pronti a Correre” tribute band di Marco Mengoni e “Gli Occhiali da Soli” sabato 05 Luglio

“Borghi in Festa” è realizzato in collaborazione con il Comune di Ronciglione, l’associazione culturale Mariangela Virgili, la Pro Loco BCCRoma e la CRI comitato di Ronciglione e Sutri, media partner Radio Globo

L’intero ricavato sarà devoluto per il sostegno dei progetti sociali di RadiciONLUS

Info e Dettagli Stefano Ciucci 350 0674245