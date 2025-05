Quattro foresterie estive con il progetto "Vacanze e Volontariato"

Orbetello: Il progetto "Vacanze e Volontariato", promosso dalla Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, ha riscosso un grande successo fin dai primi giorni, registrando numerose adesioni provenienti da tutto il Nord Italia. Sono già arrivati volontari dalla Toscana settentrionale, dal Veneto e da Roma, e nei prossimi giorni si attendono ulteriori arrivi da Liguria, Lazio, Lombardia e altre regioni italiane, confermando l’interesse e la partecipazione di un ampio gruppo di cittadini desiderosi di contribuire e vivere un’esperienza significativa.

La formula ideata dalla Cri prevede una settimana di permanenza, con la possibilità di estenderla fino a due settimane, se le circostanze lo consentono. Il progetto prevede sei giorni di attività di servizio e un giorno di riposo, offrendo così un equilibrio tra impegno e relax. I volontari sono ospitati nelle foresterie di proprietà del Comitato: due situate ad Orbetello (una delle quali concessa in comodato d’uso dal Comune lagunare, a cui rivolgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti), una a Porto Ercole, nei locali di proprietà della Croce Rossa, e una quarta presso l’Isola di Giannutri, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che sarà attiva durante l’estate come centro di informazione e punto di presenza della Croce Rossa.





Questo progetto rappresenta un’opportunità unica di condivisione, solidarietà e promozione del volontariato, contribuendo allo sviluppo di relazioni significative tra cittadini e valorizzando alcune delle location più suggestive della Costa d’Argento e dell’Arcipelago Toscano. La Croce Rossa Italiana si impegna a garantire un’esperienza arricchente e sicura per tutti i partecipanti, rafforzando il proprio ruolo di presidio di solidarietà e attenzione alle comunità locali.