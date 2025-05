Quasi mille quintali di cibo distribuito da Anteas nel 2024

L'associazione fa il bilancio dell'attività: “Un impegno importante, che può essere sostenuto donando il 5X1000”

Grosseto: Poco meno di mille quintali di cibo sono stati distribuiti nel 2024 alle famiglie in difficoltà da Anteas, l'associazione promossa dalla Federazione Pensionati di Cisl Grosseto. Un lavoro capillare, portato avanti da 20 operatori volontari durante tutto l'anno e che ha dato risposta a circa 300 famiglie al mese, per un totale anno di 20mila aiuti distribuiti tra pacchi alimentari e prodotti freschi.

“Numeri importanti – dice Gianfranco Benigni, presidente di Anteas – che non solo danno la misura del nostro impegno ma, purtroppo, testimoniano quanto la situazione socio economica attuale comporta difficoltà enormi anche per le famiglie che lavorano, che non riescono più a sopperire a un bisogno primario come quello di nutrirsi”.

Un'attività che sta andando avanti anche quest'anno e che, già nei primi mesi del 2025, attesta che la situazione, rispetto all'anno precedente, non sembra migliorata. “Nei primi quattro mesi – continua Benigni – abbiamo consegnato 73mila chili di cibo, tra pacchi alimentari con prodotti a lunga conservazioni e derrate fresche, raccolte con il progetto Siti Cibo”.

Anteas distribuisce a una serie di famiglie in difficoltà, pacchi alimentari due volte al mese, con prodotti provenienti in parte dal Banco Alimentare della Toscana di cui Anteas è socia e in parte da prodotti acquistati direttamente dall'associazione. Alla consegna dei pacchi si aggiunge, ogni martedì e venerdì, nei locali di via Parini 7e-7g a Grosseto, quella di frutta, verdura e prodotti da forno grazie al progetto “Siti Cibo” che consente di recuperare, nei negozi convenzionati, prodotti alimentari freschi invenduti o in scadenza, ma ancora adatti per essere consumati. “Oltre a questo, ci occupiamo anche della distribuzione di vestiario in buone condizioni e di giocattoli o strumenti utili per la scuola e lo studio, per i bambini ei ragazzi – prosegue Benigni – perché il nostro obiettivo è rispondere alle richieste che ci arrivano e per farlo, abbiamo bisogno anche dell'aiuto dei cittadini”. È possibile, infatti, destinare il proprio 5X1000 anche ad Anteas Grosseto, basta indicare come beneficiaria l'associazione contraddistinta dal codice fiscale: 92058730539.

E la distribuzione di cibo, che avviene principalmente nel territorio comunale di Grosseto e Orbetello attraverso l'attività di 20 volontari e il supporto di tutti gli 86 soci di Anteas, non è la sola iniziativa che ogni giorno l'associazione porta avanti: “Gestiamo - conclude il presidente -, per conto del Coeso Società della Salute, il centro di accoglienza adulti in difficoltà di via De Amicis a Grosseto, dove possono trovare 12 persone senza fissa dimora, e abbiamo anche uno sportello informativo per orientare chi si trova in una situazione di disagio nel sistema pubblico".

Foto Guerrini