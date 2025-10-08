Quarto Memorial “Alessandro Liberti” sempre nel segno della Fondazione Meyer

Castiglione della Pescaia: Domenica 12 ottobre Fiorentina, Pisa, Arezzo e Spezia tra le squadre che si contenderanno la quarta edizione del Memorial organizzato dalla Pro soccer lab al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia

Si giocherà domenica 12 ottobre 2025, al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, il quarto “Memorial Alessandro Liberti”, che vedrà devolvere ancora una volta l’intero ricavato alla Fondazione ospedale pediatrico Meyer onlus: un piccolo ma sentito omaggio in ricordo del nipote della presidente Benedetta Mazzini scomparso sei anni fa. Il torneo, che anche quest’anno avrà come slogan “Ale gioca con noi”, sarà aperto alla categoria Esordienti under 13, con squadre dilettantistiche, e alla categoria Esordienti under 12, con squadre professionistiche.

“Un appuntamento a cui teniamo particolarmente – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – e che vede la partecipazione di tanti ragazzi e famiglie che si ritrovano per vivere una giornata di calcio tutti insieme. Siamo particolarmente felici di poter dare il nostro piccolo contributo anche quest’anno all’ospedale Meyer e di poterlo fare anche grazie all’aiuto e al supporto di tanti volontari che rendono questa giornata davvero importante”.

Fiorentina, Pisa, Arezzo, Spezia, Pro soccer lab, Argentario, Venturia e Porta romana Firenze, si contenderanno il torneo pomeridiano che comincerà alle ore 14.30. Anche quest’anno al termine della competizione, oltre alla coppa che andrà ai vincitori, ci saranno diversi premi speciali. Sarà premiato il miglior giocatore del torneo, il giocatore che farà più gol con la coppa per il capocannoniere, il miglior portiere e la migliore tifoseria: ovvero chi si metterà in luce non solo per la sportività dimostrata ma anche per i colori, il tifo e il supporto messo “in campo” durante il memorial.

Per informazioni sui prossimi tornei, sulle attività della società e sugli allenamenti che si terranno a Grosseto sui campi della Csen alla Cittadella dello studente e a Castiglione al centro sportivo Casamorino, è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it.

