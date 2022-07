Quarto incontro della rassegna “La Lettrice” a Castiglione della Pescaia

L'attrice Sara Donzelli indaga “La caduta” di Albert Camus.



Castiglione della Pescaia: La rassegna “La Lettrice” torna in scena lunedì 25 luglio alle 21.30 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista a Castiglione della Pescaia. Protagonista l'attrice Sara Donzelli che conduce la platea in un viaggio tra il bene e il male, filo rosso di questa sesta edizione. Un'ora dedicata all'ascolto di capolavori della letteratura mondiale. Stavolta Sara Donzelli darà voce al romanzo “La caduta” del Premio Nobel Albert Camus. Scrittore e drammaturgo, figura di spicco dell'esistenzialismo francese, autore di saggi filosofici e politici, Camus scrisse “La caduta” nel 1956. L'anno seguente vinse il Premio Nobel per la letteratura.

Clamence, un brillante avvocato parigino, abbandona improvvisamente la sua carriera e sceglie come quartier generale un locale d'infimo ordine, il Mexico-City, nella zona portuale di Amsterdam. Presa coscienza dell'insincerità e della doppiezza che caratterizza la sua vita, Clamence decide di redimersi confessando, e incitando gli occasionali avventori della taverna portuale a confessare a loro volta la loro «cattiva coscienza». Ma non bisogna lasciarsi ingannare: Clamence non si redime. L'eroe di Camus secondo le sue stesse parole «percorre una carriera di falso profeta che grida nel deserto e rifiuta di uscirne».

Gli incontri, con la cura scenica di Giorgio Zorcù, proseguiranno – sempre di lunedì alle 21.30 – l'1, l'8 e il 29 agosto. L'ingresso è gratuito e non serve la prenotazione. “La Lettrice”, opera dell'Accademia Mutamenti, è organizzata con il sostegno del Comune di Castiglione della Pescaia.

Info 388 5850722 info@accademiamutamenti.it