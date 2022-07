Quaranta piante all’ingresso dell’Ospedale messe a dimora dal Rotary Club

Grosseto: Come ultimo atto della sua annata di presidenza, Marcello Pancrazi, Presidente del Rotary Club Grosseto nell’annata 2021-22, ha presieduto alla inaugurazione della messa a dimora di oltre quaranta alberi posti davanti all’ingresso dei nuovi padiglioni dell’Ospedale di Grosseto. Alla cerimonia inaugurale, oltre al Presidente Pancrazi, sono intervenuti soci rotariani, il Direttore della Rete Ospedaliera, Massimo Forti, la Direttrice del Presidio, Lidia Di Stefano, che si è insediata proprio ieri, la Responsabile dei Reparti Cure Primarie del Distretto, Manola Pisani, la Direttrice Professioni Infermieristiche, Antonella Dovani.

Il dottor Forti ha ringraziato il Rotary che in più occasioni – ha detto – ha dimostrato in modo concreto la propria vicinanza al settore della sanità, sia donando attrezzature, sia – come in questa occasione – provvedendo a occuparsi del verde che è complemento essenziale delle strutture sanitarie. Da parte sua il Presidente Pancrazio ha tenuto a rimarcare che “uno dei nostri obbiettivi in questa annata rotariana che si è conclusa il 30 giugno era di porre a dimora almeno 120 piante autoctone in diverse aree dei nostro territorio, e sia riusciti a centrarlo”. Infatti il Rotary Club Grosseto, in questa annata, oltre a mettere a dimora 80 arbusti all’ingresso degli scavi di Roselle e ad aver piantato un abete nel “Parco Paul Harris”, posto all’ingresso della città su viale Europa, parco che proprio il Rotary realizzò nel dicembre del 1998, ha provveduto alla collocazion4e delle 40 piante – installate dalla ditta Barbini – che andranno ad ornare l’ingresso della nuova ala ospedaliera.