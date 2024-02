Cultura Quando sei felice facci caso... e ferma il tuo sorriso nell'argilla!: martedì in Pinacoteca 18 febbraio 2024

18 febbraio 2024 129

Redazione

Follonica: Appuntamento martedì 20 febbraio alle 17 con l'artista Raffaele Viscovo per un laboratorio di argilla dedicato alle bambine e ai bambini dai 5 ai 10 anni. Martedì 20 febbraio, alle 17, la Pinacoteca di Follonica ospita un laboratorio didattico di modellazione e scultura dal titolo "Quando sei felice facci caso... e ferma il tuo sorriso nell'argilla!", attività organizzata all'interno dell'esposizione Dialoghi. Artisti contemporanei si confrontano con le opere della Pinacoteca. Le ragazze e i ragazzi saranno accompagnati in un tour guidato della mostra presente in Pinacoteca e lavoreranno poi con l'artista Raffaele Viscovo per fermare nell'argilla le loro migliori espressioni. Il laboratorio, della durata di un'ora trenta minuti circa, è dedicato a bambini dai 5 ai 10 anni ed è gratuito. È necessaria la prenotazione telefonando ai numeri 056659246 o 338 5376002 (dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19) o mandando una mail a frontoffice@magmafollonica.it.

