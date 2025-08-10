Quando l’Argentario era la Portofino del centro Italia

Porto Ercole: Domenica sera 10 agosto nella stupenda piazza della Regina d’Olanda di Porto Ercole, affacciata sul famoso approdo con tante barche di una dei borghi marinari più belli d’Italia, alle 21,30 verrà proiettato il docufilm “Jet set - Da Cortina a Porto Ercole” ideato da Maurizio Amadio, un viaggio affascinante tra eleganza, mondanità e personaggi indimenticabili con interviste e rare immagini, recuperate grazie anche all’Archivio Rai, dei protagonisti di quel periodo molto importante anche economicamente per il Promontorio. Alche Artemare Club qualche anno fà ha organizzato l’ultimo evento del famoso locale King,s Club di Cala Galera, prima della sua recente demolizione che rende l’Argentario senza più locali da ballo dopo la chiusura anche dell’altro molto noto "LeStreghe”, per ricordare i 40 anni da protagonista delle notti dell’Argentario di Brunero Galeotti e raccogliere fondi per una poltrona Job per “il mare per tutti”, mostrando anche allora in un grande schermo foto di quei bellissimi tempi di Jet set, il gruppo sociale elitario e internazionale costituito da persone appartenenti a classi sociali influenti e agiate habituè specialmente a Porto Ercole.

E così l’Argentario da promontorio di pescatori al turismo di élite con Porto Ercole, sovrastato dai suoi forti di origine spagnola, cuore marittimo sin dalle sue origini, grazie al suo stupendo mare il suo sviluppo è andato avanti nel tempo sempre più prepotente, così vicino all’altra parte della perla del Promontorio, Porto Santo Stefano, più recente e molto diverso, ultimamente troppo caotico e da qualche anno “gate” delle navi da crociera per altre mete.



