Quando il paese diventa racconto: a Bibbona la nuova raccolta degli autori locali “Il Filo dei Ricordi”

Martedì 12 agosto nel centro storico

Bibbona: Dopo la pubblicazione della prima raccolta “Di Passaggio in Passaggio” nel 2024, gli Autori Bibbonesi ritornano martedì 12 agosto alle 21 per presentare al pubblico “Il Filo dei Ricordi”. Tutto è pronto in piazza della Vittoria, centro storico La Rocca, per un’altra serata di letture degli autori accompagnati dal trombettista Mirco Pierini, la flautista Rita Ferrini e la clarinettista Caterina Luti. Il contributo degli artisti visivi, Daniela Caciagli e Gianpaolo Minuti Innocenti, si affianca a quello di autori di diversa età e formazione offrendo uno spaccato autentico, in prosa e poetico, della vita di paese, tra passato e presente. Inclusi nel volume: disegni originali, fotografie, e perfino un contributo audio accessibile via QR code.

In queste pagine si intrecciano testimonianze intime e storie dimenticate, volti familiari e figure leggendarie, antiche tradizioni e suggestioni contemporanee. Ogni racconto, ogni ricordo, è un nodo di quel filo invisibile che unisce le persone, i luoghi e il tempo. Il risultato è un viaggio affettuoso dentro la storia e l’identità di Bibbona, cucito con le parole degli autori locali che hanno saputo raccontare la propria terra con autenticità, emozione e profondità.

Con piccoli gesti, mestieri, riti, paure e speranze Bibbona si rivela attraverso una raccolta corale di voci, immagini e memorie che attraversano generazioni e paesaggi dell’anima. Vuole essere un omaggio di una comunità che ancora sa raccontarsi riscoprendo il valore delle radici e della bellezza capace di parlare al cuore di chi legge.

La serata del 12 agosto sarà dunque non solo una presentazione, ma un incontro tra parole, suoni e immagini: un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e scoprire quanto forte possa essere il filo dei ricordi che lega Bibbona ai suoi abitanti e a chi la ama. L’ingresso è libero.