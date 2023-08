Quali squadre si affermeranno nei campionati professionistici italiani?

Uno sguardo al campionato dello scorso anno, un altro ai tornei che scandiranno i ricchi calendari della prossima stagione: per chi ama lo sport l’ultimo scorcio d’estate è tradizionalmente il momento in cui osservare da vicino le formazioni che vanno via via componendosi, anche sotto le adrenaliniche spinte del mercato, per cercare di avere un’idea dei match che verranno.



Calcio, basket e volley sono tra le discipline più amate dagli italiani, quelle che catalizzano l’attenzione di tifosi e scommettitori pronti a prendere appunti e ad abbozzare i primi pronostici a partire dalle valutazioni dei bookmaker.

E’ questa la stagione più appassionante dell’anno, un momento in cui nonostante i principali tornei professionistici siano fermi, lo sport si muove sotto traccia seguendo l’instancabile motore della narrazione: e se l’attesa della data ufficiale in cui i club torneranno in campo impone ancora un po' di pazienza, l’opportunità di pronosticare e comporre il proprio podio dei vincitori è un rito a cui il popolo degli sportivi proprio non rinuncia.

Dunque, a bocce ancora ferme, cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi campionati professionistici? Facciamo una panoramica su calcio, basket e volley.

Chi vincerà lo scudetto dopo il trionfo del Napoli?

La Serie A scalda i motori e mentre gli appassionanti colpi di mercato che infiammano l’attesa del fischio di inizio tengono banco sul fronte formazioni, i tifosi italiani guardano già al futuro campionato in ottica betting: quali sono le squadre favorite? Quote calcio alla mano, in questa fase si guarda con grande interesse ai club che si sono distinti nel corso delle scorse stagioni e si valutano arrivi e partenze imposti dal mercato.

Il Napoli Campione d’Italia, ad esempio, sarà in grado di replicare l’impresa e mettere a segno lo scudetto numero 4, subito dopo il successo dello scorso anno? Su questo risultato i bookmakers appuntano gran parte della loro fiducia e collocano il team partenopeo tra le favorite.

Tra i club che hanno tutti i riflettori puntati addosso, poi, c’è l’Inter: i vicecampioni di Champions League, infatti, godono del favore dei pronostici e si piazzano addirittura in testa alla classifica delle squadre che potrebbero dominare il campionato 2023/2024.

Il terzo posto di questo podio è occupato dalla Juventus: dopo una stagione funestata da intoppi e penalità, i Bianconeri potrebbero beneficiare dei cambiamenti che hanno scandito la scorsa stagione e vivere un momento di rinnovato slancio.

Stesso mood per il Milan: dopo gli smottamenti in dirigenza con l’addio di Maldini e la cessione di Tonali, il club ha messo a segno una serie di fortunate acquisizioni e, ha rinnovato la rosa con l’arrivo di Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic, Okafor, Musah, Chukwueze, Romero e Sportiello: ora il team è pronto a un nuovo assetto tattico che, potrebbe riportarlo sul tetto d’Italia.

Più lontana dal traguardo scudetto sembra essere la Lazio: le quote antepost la collocano lontana dall’obiettivo, nonostante l’ottimo secondo posto ottenuto nel campionato 2022/2023. Stessa sorte per Monza e Fiorentina, che non catturano l’attenzione di analisti e bookmaker. Ora che gli scacchieri vanno via via componendosi e i team schierano i propri campioni la stagione 2023/2024 appare elettrizzante e, naturalmente, tutta da giocare.

Il basket italiano che guarda all’estero

Per il basket italiano di Serie A si prepara una stagione particolarmente elettrizzante con appuntamenti internazionali importanti, dai Mondiali alla nuova stagione di Eurolega.

Il torneo europeo che ha visto trionfare il Real Madrid per 79 a 78 sull’Olympiakos, tornerà a far sognare gli appassionati di pallacanestro in attesa della finale di Berlino che sarà ospitata dalla mercedes Benz Arena: tra le italiane che potrebbero arrivare al match finale del 24-26 maggio 2024 ci sono la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, finaliste del campionato di Serie A 2022/2024, che ha visto prevalere il club milanese.

E proprio dando uno sguardo alle favorite della prossima stagione, che terrà banco da ottobre a giugno, le quote antepost non riservano particolari sorprese: tra i club in vetta alla top five ci sono ancora Olimpia Milano e Virtus Bologna, seguite da Sassari, Tortona e Brindisi. Anche su questo fronte la stagione si preannuncia entusiasmante.

Il volley di serie A

Riflettori puntati anche sul volley, uno sport che in Italia raccoglie tanti appassionati, soprattutto nelle città che vantano squadre in Superlega. Sul fronte maschile nel 2023/2024 le protagoniste della massima serie, stando alle quote antepost, saranno la Lube Civitanova, fresca di secondo posto in Champions League, Perugia, Trento e Modena.

Proprio il Modena Volley è tra i team a cui guardare con maggiore interesse, soprattutto grazie ai talenti gialloblu che hanno portato la nazionale italiana di pallavolo alla conquista dell’oro battendo la Polonia alle Universiadi.

Ottime le aspettative anche per quanto riguarda il settore femminile. I bookmakers tengono d’occhio Conegliano, Scandicci e Novara: tra queste potrebbe esserci la favorita della prossima stagione.

Calcio, basket e volley: per i tifosi la stagione sarà elettrizzante. In questo ultimo scorcio d’estate i riflettori sono tutti puntati su mercato, formazioni in divenire e quote antepost: l’obiettivo è tratteggiare il profilo dei club che si sfideranno nelle varie discipline per fare il proprio pronostico e piazzare una scommessa vincente.