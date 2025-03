Quale futuro per il Parco di Montioni? Un'interrogazione in Consiglio per rilanciarlo.

Intervento di Giacomo Manni capogruppo del Gruppo Misto Follonica

Follonica: "Il Parco di Montioni, situato tra le province di Grosseto e Livorno - ricorda Giacomo Manni, capogruppo del Gruppo Misto Follonica (Foto 1)- , è un importante patrimonio naturale, ma dopo la soppressione del consorzio che lo gestiva, è rimasto senza una chiara governance. Sebbene la Regione Toscana abbia attivato un percorso per il suo riconoscimento come area protetta, al momento non ci sono aggiornamenti concreti.





Per questo motivo - continua Manni - , ho presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale, chiedendo al Sindaco di prendere misure concrete per rilanciare il Parco e sfruttarne appieno il potenziale turistico. Il Parco offre enormi possibilità per il turismo outdoor, come il trekking e la mountain bike, settori in forte espansione.

Affinché il Parco diventi una destinazione di riferimento, è fondamentale una gestione unitaria tra i Comuni interessati, che consenta di sviluppare strategie condivise per la manutenzione dei sentieri e la creazione di nuovi percorsi. Inoltre, è essenziale puntare sul turismo destagionalizzato, per attrarre visitatori durante tutto l’anno, con attività come il trekking, la mountain bike, le escursioni storiche e la raccolta di funghi.

Chiedo anche all'Amministrazione di esplorare le opportunità offerte dai fondi regionali ed europei, fondamentali per finanziare progetti di sviluppo sostenibile come quelli legati al cicloturismo.

Valorizzare il Parco di Montioni non è solo un’opportunità per il turismo - conclude Giacomo Manni -, ma anche un passo decisivo per lo sviluppo economico e sostenibile del nostro territorio".