QB: “La collana dei due ciondoli”, romanzo d’amore di Anett Schein

Se ne parla alla Libreria Qb giovedi’ 12 ottobre alle 18



Grosseto: Una storia d’amore tra l’India e l’Inghilterra è quella raccontata da Anett Schein nel suo romanzo d’esordio “La collana dei due ciondoli” edito da Albatros che sarà presentato domani, giovedì 12 ottobre alle 18, alla libreria QB. Letture a cura di Giorgio Crespi.

Cosa faresti se un Maharaja indiano ti invitasse a vivere con lui e tutta la sua famiglia nel suo lussuoso palazzo? Nel 1997 Mark Marshall, rimasto vedovo, si trasferisce in India per lavoro con il figlio Alain. Durante il tragitto in auto per raggiungere la nuova dimora, assistono ad un grave incidente e si lanciano subito in soccorso dei malcapitati. Solo una settimana più tardi scopriranno la vera identità delle persone che hanno salvato. Il fatidico incontro con la famiglia del Maharaja e la convivenza con essa, cambierà per sempre le loro vite, soprattutto quella di Alain. Lui e la piccola principessa Anjuli diventano amici inseparabili e crescendo, un sentimento più profondo si farà strada nei loro cuori ma, per una tragica svolta del destino, i due ragazzi si perderanno di vista e ogni contatto verrà interrotto. Dopo 17 lunghi anni, a Londra, il famoso attore Alain Hamsteel incontra casualmente la bellissima Mrs. Garner, dipendente di un museo. Ma chi è questa giovane donna?

Anett Schein è nata a Lipsia, in Germania, ma vive da oltre trent’anni in Italia. Dopo gli studi ha lavorato come addetta agli animali nati in cattività presso lo zoo di Lipsia poi, nel 1990, si è trasferita in Italia. Successivamente ha lavorato in vari maneggi di cavalli e autonomamente come educatrice cinofila, raccogliendo le sue esperienze anche in una pubblicazione. In seguito con la famiglia si è trasferita in Toscana.