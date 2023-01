Come si può fare impresa sostenibile: se ne parla con Pietro Ceciarini a QB

Giovedi’ 12 gennaio alle 18.30



Grosseto: Un aperitivo informale in cui si parla di impresa sostenibile. E’ quello proposto domani, giovedì 12 gennaio alle 18.30, alla libreria QB di piazza della Palma con Pietro Ceciarini de Le Vie dell’Orto. Un modo per conoscere non solo le attività portate avanti dall’emporio di via del Sabotino ma anche per guardare oltre, per conoscere come si può fare attività d’impresa in modo responsabile ed etico: in una parola sostenibile.

L’incontro avrà il carattere della convivialità e -tra un succo di frutta o un bicchiere di vino- si potranno conoscere le modalità in cui si può costruire un progetto che vada a braccetto con l’ambiente e nel pieno rispetto delle persone.