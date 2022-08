annuncio Attualità Puntone: Municipale in servizio di notte nei giorni di apertura dei locali 5 agosto 2022

Redazione L’Amministrazione ha attivato da luglio il pattugliamento degli agenti nella frazione scarlinese

Scarlino: L’Amministrazione comunale di Scarlino ha attivato dal 20 luglio, durante la notte, il servizio straordinario di vigilanza nella frazione del Puntone. I vigili urbani, dalle 23 alle 5, controllano i punti nevralgici della località, nelle vicinanze dei locali notturni della zona e dell’abitato di Portiglioni. Dai resoconti inviati dal comandante della Municipale all’Amministrazione comunale si evince che i momenti più critici sono all’ingresso e all’uscita delle discoteche: in caso di necessità gli agenti hanno emesso anche delle sanzioni per il mancato rispetto delle regole. L’impegno del Comune di Scarlino è massimo: il servizio continuerà fino alla fine di agosto.

