Puntone, chiusura della banca: l’Amministrazione chiede che sia lasciato il bancomat

Sindaco Travison: «La direzione dell’istituto bancario ci ha comunicato l’imminente chiusura: abbiamo chiesto garanzie per i cittadini»



Scarlino: Dalla prossima settimana, la banca del Puntone chiuderà i battenti. La comunicazione è arrivata in Comune poco tempo fa e subito sono state chieste delle garanzie per tutelare i cittadini. «Purtroppo – spiega il sindaco Francesca Travison – non abbiamo potere sulle decisioni di un istituto privato. Ci hanno detto che venerdì 3 novembre sarà l’ultimo giorno di apertura.

Per tutelare i nostri concittadini abbiamo chiesto più volte di lasciare perlomeno il bancomat: considerato che vogliono vendere l’immobile abbiamo anche proposto di mettere a loro disposizione i locali comunali sempre nei pressi della banca. Ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta in tal senso. Se ciò non verrà fatto allora contatteremo altri istituti di credito interessanti ad installare un bancomat».