Punto Soccorso, FDI scende in piazza per chiedere ad Asl Istituzioni il potenziamento

Domattina, Venerdì 10 Febbraio dalle 09.30 fino al termine saremo al mercato settimanale, con il primo appuntamento di una lunga serie.



Follonica: “Le nostre richieste, - dicono Agostino Ottaviani, vice coordinatore provinciale FDI Grosseto e Danilo Baietti, capogruppo FDI comune di Follonica - saranno le istanze di tutta la comunità. Infatti, daremo vita ad una importante raccolta firme attraverso la quale ci auguriamo si possa trovare l’assenso dei tanti cittadini follonichesi e di quelli dei comuni limitrofi, che da anni vivono assieme a noi questo enorme disservizio che provoca disagi e non solo”.





“E’ sotto gli occhi di tutti, - proseguono Ottaviani e Baietti – e quindi non possiamo far finta di non vedere come il nostro distretto sanitario sia stato fortemente depotenziato in questi ultimi anni. La radiologia che opera solo la mattina, le mammografie che possono essere svolte solamente tre volte a settimana, le radiografie ed ecografie solo 1/2 volte a settimana, senza la possibilità di sopperire alle urgenze o per supporto al Punto di Primo Soccorso. Quest’ultimo tra l’altro ridotto all’osso, e con un solo medico presente in sede, impossibilitato a svolgere fino alle più rapide procedure chirurgiche (si pensi alle suture), poiché, se chiamato ad uscire con ambulanza per una emergenza, nessun altro collega sarebbe di fatto presente e quindi terminare un eventuale piccolo intervento”.

“Per di più, - commentano Agostino Ottaviani e Danilo Baietti – a tutto questo si aggiungono le paure ed i timori da parte degli operatori che segnalano come molto probabile, lo spostamento dell’ambulanza infermieristica da Follonica a Gavorrano, denunciando al tempo stesso anche una carenza di ambulanze munite di sistemi BLSD”.

“Pertanto, per tutte queste ragioni abbiamo deciso di portare avanti le istanze dei nostri concittadini, mobilitando tutto il partito di Fratelli d’Italia a raccogliere più adesioni possibili e fa sentire la propria voce, e quella dei territori periferici, nelle sedi opportune, impegnatosi come sempre, per il bene della città e di tutta la comunità del nord della provincia”, concludono Agostino Ottaviani e Danilo Baietti.