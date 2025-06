Punto digitale: cambiano le aperture a Scarlino Scalo e al Puntone degli sportelli comunali

Scarlino: Per motivi organizzativi, sono stati aggiornati i giorni e gli orari di attività dei Punti digitali presenti sul territorio comunale.

Le attività a Scarlino Scalo si svolgeranno ogni martedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, nei locali dell’ex scuola elementare in via Matteotti. Al Puntone, invece, l’apertura è prevista ogni venerdì, nello stesso orario, all’ex farmacia.

Resta invariata la consueta presenza del servizio alla Biblioteca comunale di Scarlino capoluogo, ogni venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il personale degli sportelli comunali sarà a disposizione per fornire informazioni sui servizi dell’ente, aiutare nella presentazione di documenti al Protocollo, gestire le richieste di appuntamento con il sindaco, offrire supporto pratico per l’uso dei servizi online. Sarà possibile ricevere assistenza per attivare lo Spid, imparare a usare strumenti come pagoPA per effettuare pagamenti digitali, accedere ai servizi online del Comune (come la prenotazione delle sale per matrimoni, la gestione della Tari, le richieste per la Ztl) e consultare l’Anpr, la banca dati anagrafica nazionale, per ottenere certificati, cambiare residenza o correggere i propri dati.