Punti Prelievo, arriva il questionario di soddisfazione per l’utenza

La compilazione da parte dei cittadini rimarrà aperta nei mesi di ottobre e novembre

Grosseto: La Asl Toscana sud est ha messo a punto un questionario che ha lo scopo di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti che si avvalgono dei punti prelievo dell'Azienda USL Toscana Sud Est, nelle tre aree provinciali di Arezzo, Grosseto e Siena. Lo strumento di indagine, elaborato dall'URP con i dirigenti dei tecnici di laboratorio aziendali e condiviso con i direttori di Staff Aziendale e del Dipartimento del laboratorio analisi, è del tutto anonimo, con domande a risposta chiusa che non consentono di identificare il soggetto compilatore. I cittadini potranno compilarlo nei mesi di ottobre e novembre 2023. Per ulteriori informazioni sulla Privacy Policy del sito web consultare le apposite pagine attraverso il seguente link: www.uslsudest.toscana.it Nella home page del sito aziendale della Asl Toscana sud est è stato inserito un banner per consentire l'accesso immediato all’indagine. Per partecipare: www.uslsudest.toscana.it Seguici





