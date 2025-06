Punta Ala Trail Center sbarca su Komoot: esplora la Maremma con itinerari certificati

Novità estiva per gli amanti della bici: percorsi testati e garantiti dallo staff del Trail Center, ora a portata di click per un'avventura senza pensieri.

Punta Ala: Dopo l’intenso lavoro di manutenzione, pulizia e ricognizione dei trail durante la primavera, lo staff è ora pronto ad accogliere appassionati e biker di ogni livello con tutti i servizi attivi: noleggio bici, tour guidati, shuttle, supporto tecnico e, da quest’anno, anche un’importante novità digitale.

È ora online il profilo ufficiale del Punta Ala Trail Center su Komoot, piattaforma di riferimento per la navigazione outdoor, dove è possibile consultare una selezione di itinerari pensati per vivere in autonomia il meglio della costa e dell’entroterra maremmano.

La proposta di tour nasce dalla profonda conoscenza del territorio maturata dal team del Punta Ala Trail Center, che ogni giorno percorre in sella i trail e gli itinerari della zona, curandone la manutenzione e monitorandone le condizioni. Un’esperienza consolidata anche grazie all’organizzazione di eventi nazionali e internazionali. Ogni percorso è stato rilevato, verificato e affinato sul campo, con grande attenzione alla fruibilità, per offrire opportunità adatte a tutti i livelli di abilità, dagli amatori ai rider più esperti.

Gli itinerari pubblicati su Komoot non sono semplici tracciati, ma itinerari pensati con attenzione per offrire un’esperienza completa, sicura e appagante. La progettazione di ogni giro tiene conto della lunghezza ideale, del flusso naturale del percorso e della varietà paesaggistica, per chi vuole scoprire la zona affidandosi senza improvvisare. Sono itinerari consigliati per chi si approccia per la prima volta al territorio e cerca un’introduzione strutturata, fluida e di qualità. Il punto di partenza perfetto, a cui affiancare poi tour guidati, shuttle o uscite più avventurose.





Quattro le raccolte tematiche attualmente disponibili su Komoot:

Maremma Discovery Rides, per escursioni adatte a tutti alla scoperta del territorio, tra natura, costa e caratteristici borghi medioevali

E-MTB Deep Maremma Rides, ideali per esplorazioni più ampie nell’entroterra, grazie alla comodità della pedalata assistita.

Bandite di Scarlino – Enduro Essentials, per rider più esperti alla ricerca di trail tecnici, discese adrenaliniche e sezioni naturali impegnative.

Gravel & Adventure Rides, itinerari rappresentativi del territoio e panoramici, tra mare, colline, vigneti e strade bianche perfette per le bici gravel.

Tutti i percorsi partono direttamente dal PuntAla Camp&Resort e si integrano perfettamente con il servizio di noleggio bici e accessori già attivo presso il Punta Ala Trail Center. Una nuova modalità per scoprire la Maremma, con il supporto della tecnologia e la tranquillità di tracce testate sul campo, costantemente monitorate e aggiornate dal nostro staff.

Per consultare gli itinerari: https://www.komoot.com/it-it/user/1165766195627/collections/personal