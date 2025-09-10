Punta Ala ospita il IV Summit Imprenditoria Retail

Più di 80 imprenditori del retail italiano e 23 marchi franchisor, che complessivamente generano un giro d’affari di quasi 20 miliardi di euro nel Paese, si ritroveranno per consolidare relazioni e tracciare insieme le prospettive future del commercio moderno

Punta Ala: I grandi affiliati e associati alle maggiori insegne retail si danno appuntamento a Punta Ala il 18 e 19 settembre 2025 per il IV Summit Imprenditoria Retail, il maggior evento italiano rivolto agli imprenditori multi unit e multi insegna e promosso da Largo Consumo. Nel contesto informale del Gallia Palace e del Golf Hotel, titolari di negozi tra i più influenti d’Italia si confronteranno sullo stato e sulle prospettive del business retail, tra loro e con i manager delle grandi insegne. Durante l’appuntamento saranno presenti per i saluti istituzionali Elena Nappi, Sindaca del Comune di Castiglione della Pescaia e l’Assessore all’Economia, Attività Produttive, Politiche del Credito e Turismo della Regione Toscana.

Oltre 80 imprenditori che conducono circa 650 negozi e 23 brand franchisor, che insieme cubano quasi 20 miliardi di euro in Italia, si incontrano per fare rete e guardare al futuro. Un’occasione preziosa per condividere esperienze, instaurare nuove relazioni e definire strategie comuni in uno scenario economico in continua evoluzione. L’obiettivo del summit non è solo quello di capire chi sono e come evolvono i conduttori d’impresa, ma più precisamente come si orientano gli investimenti degli stessi nell’ampliamento, rinnovo e la diversificazione della propria rete.

Al centro dell’appuntamento anche la nuova edizione dell’Osservatorio Imprenditoria Retail, la ricerca promossa da Largo Consumo con il supporto analitico di TradeLab. Giunto alla sua settima edizione, l’Osservatorio rappresenta il principale strumento di monitoraggio per comprendere chi sono e come evolvono gli imprenditori affiliati nel franchising e nella distribuzione organizzata.

L’indagine, che coinvolge centinaia di imprenditori dei più diversi settori – dalla GDO alla ristorazione, dal fashion all’ottica fino al fitness – restituisce un quadro dettagliato delle loro aspettative, propensioni agli investimenti, rapporto con le insegne e fiducia nel futuro. I dati 2025 verranno presentati in anteprima proprio durante il Summit, offrendo ai partecipanti un benchmark prezioso per orientare le proprie strategie.

Il Summit di Punta Ala rappresenta l’unico evento in Italia in cui i franchisee sono unici protagonisti e speaker perché la loro competenza ed esperienza li rende titolati a commentare le grandi trasformazioni del retail; di contro i franchisor supportano l’evento perchè consapevoli che imprenditori strutturati e competenti sono la linfa vitale delle insegne stesse. Il format unisce contenuti di alto livello a momenti informali e di networking.

Tra i principali argomenti che verranno trattati durante le due giornate:

Visioni di mercato: trend, scenari e strategie per orientarsi nei cambiamenti in atto e comprendere dove investire oggi attenzione e risorse.

trend, scenari e strategie per orientarsi nei cambiamenti in atto e comprendere dove investire oggi attenzione e risorse. People management: come costruire team solidi, motivati e resilienti in un contesto sempre più complesso, affrontando temi come selezione, engagement, benessere organizzativo.

come costruire team solidi, motivati e resilienti in un contesto sempre più complesso, affrontando temi come selezione, engagement, benessere organizzativo. Nuovi modelli di business: la diversificazione, l’innovazione e il coraggio di cambiare, con testimonianze dirette di imprenditori del food e del non food.

la diversificazione, l’innovazione e il coraggio di cambiare, con testimonianze dirette di imprenditori del food e del non food. Prospettive globali: uno sguardo “tra Oriente e Occidente” per cogliere nuove energie e ispirazioni.

“Il Summit Imprenditoria Retail è l’unico evento in Italia rivolto specificamente ai conduttori multi store e multi insegna, associati e affiliati alle maggiori imprese retail food e non food - afferma Armando Garosci, Direttore di Largo Consumo -. E’ un appuntamento esclusivo nel suo genere, per il fatto che i grandi affiliati sono protagonisti dell’evento, condividendo la propria visione sul futuro del commercio moderno con i colleghi in sala e con i manager delle insegne partner dell’evento. Nell’ambito del Summit presenteremo i numeri dell’edizione 2025 dell’Osservatorio Imprenditoria Retail che mostrano la vitalità dei titolari il cui lavoro quotidiano anima i negozi di gran parte del retail dei beni e dei servizi. Il ruolo di Largo Consumo, oggi come 55 anni fa, è di contribuire alla comprensione dei mercati e dei canali a vantaggio degli operatori dei principali player. Questa simbiosi molto stretta tra il giornale e i suoi lettori e gli investitori garantisce un costante progresso di conoscenza per tutti.”

Il programma si aprirà giovedì 18 settembre con due tavole rotonde dedicate alle visioni di mercato e al confronto tra culture imprenditoriali diverse. Dopo l’aperitivo di networking in spiaggia e una cena informale, la serata proseguirà con momenti di socializzazione.

Venerdì 19 settembre i lavori riprenderanno con focus sul people management, la presentazione dei nuovi dati dell’Osservatorio, un’intervista one-to-one e una tavola rotonda sul “fare impresa oggi”. La chiusura sarà affidata a un ultimo talk motivazionale e a un lunch di networking. Non mancheranno le opportunità di vivere il territorio, con attività leisure e sport all’aria aperta che renderanno l’esperienza ancora più unica.



