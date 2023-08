Punta ala. Anziano colto da malore al mare. E' grave

Castiglione della Pescaia: Nella tarda mattinata di oggi venerdì 25 agosto a Punta Ala in località Casetta Civinini, sono intervenuti i sanitari del 118 per malore in acqua di un uomo di 73 anni.

I sanitari appena giunti sul luogo del sinistro, hanno eseguito le manovre rianimatorie. L'anziano é stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto in codice 3 con massaggio cardiaco automatico in corso.

Sul posto automedica Follonica, ambulanza infermieristica CRI Castiglione della Pescaia, ambulanza Misericordia Punta Ala, e il personale della Capitaneria di Porto.