Pulizia straordinaria in via Roma e piazza del Popolo a Follonica

Follonica: Dopo gli importanti interventi di idropulizia nelle vie del centro e in altre zone della città, già attivati dall’Amministrazione comunale, giovedì 5 e venerdì 6 dicembre si terrà un nuovo servizio di pulizia nel centro cittadino. Saranno infatti eseguiti lavaggi con idropulitrice dinamica ad alta temperatura e alta pressione in via Roma e in Piazza del Popolo. Questo tipo di pulizia determina una azione importante e specifica per riportare la pavimentazione a origine e intervenire su marmi e colonnine. “Un servizio di pulizia che continua sulla città, già attuato dai primi mesi del nostro insediamento – commentano il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco con delega all'ambiente Danilo Baietti – nello specifico adesso si andrà a migliorare il decoro e la pulizia del corso pedonale del centro cittadino ripristinando la bellezza del corso di Follonica e rendendolo pronto all’accoglienza di cittadini e turisti per queste vacanze natalizie, dense di eventi e divertimento”. L’Amministrazione comunale si scusa per eventuali disagi e raccomanda la collaborazione delle attività commerciali e dei cittadini.

