Pulispiaggia e Pulifondali: la scuola media di via Gorizia ha riposto Sì

I Ragazzi e le ragazze delle classi 1A, 1B, 1C, 1D e 2A, 2B, 2C sono stati protagonisti di una giornata di pulizia della spiaggia e dei fondali in collaborazione con Lega Navale Italiana sezione di Follonica

Follonica: Entusiasmo e impegno per i ragazzi e le ragazze della scuola “Pacioli” che nei giorni scorsi hanno partecipato alla iniziativa “Pulispiaggia e Pulifondali”, promossa dalla Lega Navale Italiana sezione di Follonica. Un “esercito” di giovani ambientalisti che armati di pazienza, di buona volontà e dei kit appositi hanno ripulito dai rifiuti il litorale follonichese. Le classi partecipanti sono state 1A, 1B, 1C, 1D e 2A, 2B, 2C della scuola secondaria di primo grado “Luca Pacioli” (La media di via Gorizia, Istituto comprensivo Follonica1).

E mentre gli studenti e le studentesse, accompagnati dai loro insegnanti, pensavano alla tutela della spiaggia, i sub del Gruppo Sub della Lega Navale hanno effettuato un’accurata pulizia dei fondali, riportando in superficie reti da pesca abbandonate. Particolarmente apprezzato è stato l’intervento del referente per l’ambiente della Lega Antonino Vella che ha guidato gli allievi e le allieve in una interessante lezione sull’inquinamento dei mari e sull’importanza di comportamenti rispettosi del nostro ecosistema.

“L’iniziativa – è il commento dei docenti della Pacioli - ha rappresentato un’importante occasione di crescita per i nostri studenti. Vivere un’esperienza concreta di cittadinanza attiva, immersi nella natura e protagonisti del cambiamento, li ha resi più consapevoli del ruolo che ciascuno può svolgere nella tutela dell’ambiente. Ringraziamo di cuore la Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica per l’invito, la calorosa accoglienza e l’opportunità educativa che ci è stata offerta”.