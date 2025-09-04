puliAMO il Lago dell’Accesa, un’iniziativa di sostenibilità

Massa Marittima: Un’iniziativa di sostenibilità che ha l’obiettivo di sensibilizzare le cittadine ed i cittadini ed offrire un contributo alla pulizia del Lago dell’Accesa, uno dei luoghi più suggestivi e rilevanti a livello ambientale della Maremma. È con questa missione che Enegan Spa, trader di gas, luce e tlc che opera a livello nazionale, con Save the Planet, associazione APS che sviluppa e sostiene iniziative green e con il patrocinio del comune di Massa Marittima, ha organizzato l’evento puliAMO il Lago dell’Accesa.

Domenica 7 settembre, a partire dalle ore 10, con punto di ritrovo presso il lago - che rappresenta un bene prezioso del territorio maremmano, non solo in termini naturalistici ma anche per la sua particolare rilevanza archeologica - volontari, associazioni, cittadini ed istituzioni, si ritroveranno armati di guanti, sacchi e tanto entusiasmo per pulire i fondali e le sponde del lago, per restituirgli bellezza e prestigio.

Alle 10 è previsto il ritrovo dei partecipanti al chiosco vicino al lago, dove avverrà la divisione in gruppi e la consegna kit di raccolta. Il gruppo TartaSub si occuperà della pulizia del fondale del lago insieme ai volontari muniti di brevetto. Al termine delle attività il ritrovo sarà nella piazza principale della città per la consegna dei rifiuti raccolti. Alle ore 13 è invece previsto un piccolo ristoro con panini e bevande.

L’iniziativa, oltre ad avere un riscontro concreto che si tradurrà nella raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, avrà anche un altissimo valore simbolico e di sensibilizzazione verso il tema del littering e dell’abbandono dei micro rifiuti che sono causa di un notevole impatto ambientale. Proprio i piccoli rifiuti, spesso figli di inciviltà e distrazione, a causa delle ridotte dimensioni si disperdono facilmente nell’ambiente e per effetto delle piogge finiscono nelle fogne e nei canali, causando danni enormi alla nostra comunità.



