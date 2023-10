Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” ancora nel gradino piu’ in alto del podio

Grosseto: Dopo i successi ottenuti ai campionati toscani da Lorenzo Duranti e Thomas Ruga e la recente medaglia di bronzo ai campionati italiani di Tommaso Sama’ continua l’escalation di vittorie per la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini guidata con maestria dal tecnico Simone Giorgetti coadiuvato da Massimiliano Ruga e Luigi Forni.

Ben quattro ragazzi impegnati a Firenze nel prestigioso Torneo Nazionale” Alberto Brasca” e solo per un soffio non hanno fatto l’en plein. Tre ori per gli atleti della scuderia grossetana. Marwan Dkhil Zleza pugile con 7 vittorie e finora imbattuto si aggiudica la medaglia piu’ blasonata, nella categoria 63,5 Kg con un match impeccabile per tutti e tre i round contro Costoli, pugile della (Leonica Boxing). Matteo Spaventi categoria 60 kg da vita, grazie anche al suo avversario Pazzagli della (Verdi S.Giovanni) ad un match spettacolare omaggiato da un lungo applauso del pubblico presente.Dopo due riprese equilibrate Spaventi fa la differenza nella terza con colpi duri e precisi e si aggiudica torneo e un oro meritatissimo. Infine gloria anche per il 35enne ma con uno spirito ed una tenacia da far invidia ai piu’ giovani colleghi, Iadimarco Stefano nella categoria 75 Kg contro il suo paripeso Taccini della (Pugilistica Pisana Bartolomei). Oro strameritato con un match attento ed impeccabile che fa esplodere di felicita’ l’atleta grossetano e tutto il suo entourage.

Si ferma in semifinale il percorso di un ottimo Gregorio Tambelli che perde con un quotato avversario Calota della (Accademia Pugilistica Fiorentina) in un match molto combattuto e sempre sul filo dell’equilibrio. Un raggiante Simone Giorgetti fa i complimenti ai suoi ragazzi ma gia’ guarda ai prossimi importantissimi impegni con i Campionati Italiani Youth che si disputeranno fra una settimana a Copertino (LE) che vedranno impegnato Lorennzo Duranti e Thomas Ruga.Non ho piu’ parole per descrivere questi ragazzi, raggiungono successi in ogni evento a cui partecipano portano in alto il nome della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini in ogni parte d’Italia. "Siamo veramente orgogliosi di tutti loro", queste le parole del Presidente Fabrizio Corsini.