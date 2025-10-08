Pugilato: Marciano è campione regionale under 15

Passi in avanti per il movimento della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini

Grosseto: Un ottimo risultato per la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini che vede sempre più crescere i propri atleti. L’ultimo in ordine di tempo a mettersi in mostra è stato Antonio Daniel Marciano, pugile tesserato con il team grossetano, ma proveniente dalla sezione di Follonica.

Marciano si è imposto nel campionato regionale under 15 per la categoria 66 chilogrammi, superando in finale Francesco Monno, della Boxe Luminati, ai punti. Il pugile follonichese, classe 2011, ha iniziato recentemente a boxare, ma dopo appena un anno di palestra è stato in grado di ottenere un risultato eccellente.

Il merito del risultato va distribuito anche ai maestri Luigi Forni e Federico Duranti che hanno assistito il giovane atleta all’angolo e sono stati presenti in questo avvio di percorso pugilistico. «Il risultato ottenuto ci rende orgogliosi del ragazzo – dice Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini – ma rappresenta anche il segnale del percorso tecnico, sportivo e umano, che abbiamo intrapreso un po’ di anni fa e che adesso inizia a dare i suoi frutti». Marciano, intanto, si gode il successo ottenuto, ma non troppo, perché sta già preparando l’impegno dei campionati italiani che si svolgeranno in Abruzzo dal 13 al 16 novembre.



