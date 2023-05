Pugilato: Jonathan Pisano argento agli europei youth

Grosseto: Sono terminati gli europei youth di pugilato svoltisi a Yerevan in Armenia e Jonathan Pisano, pugile della Fight Gym Grosseto allenato dal maestro Raffaele D’Amico con tutto il suo staff tecnico e supportato dal presidente Amedeo Raffi termina con un bell’argento al collo.

Il percorso del torello maremmano è stato esemplare. Approdato nella nazionale youth con l’affermazione al torneo Round Robin dello scorso giugno in cui si affermava sconfiggendo i migliori tre pugili nazionali nella categoria dei kg. +92. Su indicazione del tecnico responsabile degli azzurri Francesco Damiani scendeva di categoria nei kg. 86 e partecipava al torneo in Lituania dove guadagnava il primo argento per poi confermarsi nel confronto con la Romania. Si guadagnava da subito la stima dei tecnici azzurri che nonostante l’assenza ai campionati italiani per aver contratto il Covid puntano su di lui per la kermesse europea.





I campionati europei Iniziano con la vittoria ai punti sul pugile polacco Kruczkowski, proseguono sovvertendo tutti i pronostici con l’affermazione sul favorito del torneo il russo Zavgorodinii in un confronto esemplare tutto all’attacco, continuano con la vittoria ai punti sul bielorusso Duhar dove ottiene la vittoria da 4 giudici su cinque. Il giudice che lo vede sconfitto in tutte le riprese è il moldavo Valerii Pastuhov che sarà l’arbitro della finale con l’armeno Symonian. Arbitro che si inventa due conteggi inesistenti nel corso della prima ripresa a sfavore del torello maremmano, che lo interrompe in tutte le azioni in cui mette in difficoltà l’avversario e guida il confronto ad un verdetto scontato per il pugile di casa. Campionati che terminano con un prezioso argento per il diciottenne grossetano che fa esultare tutta la palestra grossetana consapevole che la strada è aperta verso altri traguardi iridati.