Pugilato: Balli si conferma campione e difende il titolo italiano dei supermedi

Grosseto: Leonardo Balli ce l’ha fatta. Il pugile toscano difende il titolo di campione italiano dei pesi supermedi con una straordinaria prestazione, sia fisica che concreta, nei confronti dell’esperto Ignazio Crivello. Nel match del palasport di Calenzano il campione in carica si è preso la scena nel primo round, chiuso in vantaggio grazie ai suoi colpi pesanti. Nella seconda ripresa l’accelerazione decisiva per Balli che ha mandato al tappeto Crivello. Il coraggioso pugile siciliano si è rialzato, ma ha incassato un potente destro che ha costretto l’arbitro a dichiarare il ko.

L’allievo del maestro Ivano Biagi, che aveva vinto il tricolore con un ko al primo round, difende splendidamente il titolo riconfermandosi sul trono italiano dei supermedi con un’altra impressionante prestazione. Splendida la cornice che ha sostenuto il pugile di casa con un palasport di Calenzano da tutto esaurito nella serata organizzata dalla Rosanna Conti Cavini production, in collaborazione con la Pugilistica grossetana Umberto Cavini, del presidente Fabrizio Corsini, e del Boxing Club Calenzano, del presidente Antonio Schiavoni.

«Volevamo una grande serata e avevamo chiesto un grande spettacolo – dice la promoter Rosanna Conti Cavini – siamo quindi soddisfatti della riunione che ha avuto una notevole affluenza di pubblico».

Sul risultato sportivo, invece, poco da aggiungere nella sfida vinta con merito da Balli su Crivello, due pugili del team Conti Cavini: «Leonardo ha difeso molto bene la cintura – dice la manager Monia Cavini – ma dobbiamo riconoscere anche il valore e il coraggio di Ignazio che sul ring ha dato il massimo».

Meno brillante la prestazione di Cristian Gasparri, nel sottoclou internazionale tra i pesi leggeri. Il pugile del team Conti Cavini è stato sorpreso dal moldavo Mihail Burlac, in un match sfortunato che lo ha visto perdere per ko tecnico alla terza ripresa. Tra i dilettanti, invece, si sono messi in mostra, tra gli altri, due atleti della Pugilistica grossetana Umberto Cavini. Gregorio Tambelli ha vinto il proprio incontro, mentre Alessio Polizzotto ha pagato lo scotto del debutto assoluto, uscendo battuto. «Siamo soddisfatti della crescita dei nostri pugili – precisa il presidente Fabrizio Corsini – perché abbiamo un ottimo vivaio e prossimamente siamo pronti a far debuttare tra i professionisti alcuni dei nostri ragazzi».