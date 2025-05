Pubblicato l’avviso per partecipare a “La Notte dei Fiori”

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 3 giugno. Possono aderire gruppi parrocchiali, associazioni, comitati e gruppi spontanei attivi nel territorio di Tarquinia

Tarquinia: Il Comune di Tarquinia ha pubblicato l’avviso ufficiale per partecipare all’infiorata del Corpus Domini, in programma il 21 e 22 giugno. “La Notte dei Fiori” è diventata nel corso degli anni un importante momento di aggregazione sociale e culturale e una straordinaria espressione di arte collettiva. Le principali piazze e vie del centro storico si trasformeranno in un incantevole tappeto di petali colorati, disposti con cura e devozione per rappresentare immagini sacre e simboli religiosi.

Tema dell’edizione 2025: “Pellegrini di speranza”

In sintonia con il Giubileo ordinario del 2025, il tema scelto per l’infiorata sarà “Pellegrini di speranza”. I bozzetti floreali dovranno raffigurare simboli legati alla virtù cristiana della speranza: il pellegrinaggio come cammino di conversione, la porta della grazia, l’àncora della fede, la pace come segno di rinascita.

Chi può partecipare e come

La partecipazione è gratuita e aperta a gruppi parrocchiali, associazioni, comitati e gruppi spontanei attivi nel territorio di Tarquinia. Per aderire, è necessario inviare una mail entro il 3 giugno all’indirizzo cultura@tarquinia.net, indicando il nome del gruppo e del referente. Successivamente, prima del 13 giugno, ogni gruppo dovrà inviare:

Il bozzetto definitivo a colori in formato JPEG, rispettando le dimensioni: larghezza 3 metri, altezza tra 10 e 13 metri;

Un file Word con il titolo dell’opera e una breve descrizione (massimo 700 caratteri).

I materiali utilizzati dovranno essere naturali, come petali, foglie e cortecce. È consentito un uso limitato di sabbia, sale o materiali non biodegradabili. Il Comune metterà a disposizione una parte dei fiori necessari, che ciascun gruppo dovrà integrare con materiali propri.

Giuria e premiazione

Una Commissione composta da esperti in ambito artistico e religioso valuterà le opere in base a originalità, qualità esecutiva, coerenza con il tema e utilizzo dei materiali. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 22 giugno alle 11.30 in piazza Giacomo Matteotti, al termine della solenne processione eucaristica.

Per consultare l’avviso completo di tutte le informazioni, è possibile consultare il sito istituzionale www.comune.tarquinia.vr.it.