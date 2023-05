Pubblicato il bando per la frequenza dei Centri Estivi

Orbetello: Pubblicato sul sito del Comune di Orbetello il bando per LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA MENSILE DEI CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI ORBETELLO – ESTATE 2023



Il vigente "Regolamento per il funzionamento delle colonie estive comunali e per il sostegno dei centri estivi privati" approvato con Delibera C.C. n. 9 del 09/03/2022, prevede per le famiglie dei bambini/ragazzi residenti nel Comune di Orbetello di età compresa tra i 3 e i 17 anni l'erogazione di contributi per la frequenza dei centri estivi convenzionati con il Comune di Orbetello.

Di seguito l'elenco dei Centri Estivi che hanno partecipato all' avviso per l'individuazione dei centri estivi con i quali convenzionarsi per l'Estate 2023, e che sono stati ammessi a convenzione:

- Centro Estivo "Campus Talaris 2023" - Associazione culturale Talaris, C.Fisc 91025380535.

- Centro Estivo "La Tana al Mare"- Associazione Tana delle Scimmie. C.Fisc. 91024710534;

- Centro Estivo "All'arrembaggio" presso la Scuola dell'Infanzia S. Maria delle Grazie di Albinia - Cooperativa Sociale Istituto San Gregorio- P.Iva 05058560482;

- Centro Estivo "Maria Assunta" presso la scuola dell'Infanzia Maria Assunta di Orbetello Scalo - Ildebrando Cooperativa Sociale- C.F. 01379060534

Per avere il contributo è necessario che il proprio figlio sia residente nel Comune di Orbetello; di età compresa tra i 3 e i 17 anni; iscritto ad uno dei suddetti centri estivi sopradetti.

La domanda deve essere presentata, sull'apposito modulo, entro il 5 giugno 2023.