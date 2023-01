Pubblicato Avviso manifestazione di interesse, il Comune avvia programmazione 2023

Acquapendente: Con l’approvazione avviso manifestazione di interesse, il Comune di Acquapendente avvia la programmazione delle risorse annualità 2023 (€ 6.730,58) relative al Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n° 65 fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione dalla nascita sino ai 6 anni.

Queste le cinque linee guida:

1) Attività formative dedicate al personale educativo dei nidi orientate alla specializzazione e/o all’aggiornamento, al fine di implementare le conoscenze di quelle attività educative capaci di fornire ai bambini strumenti che li aiutino a familiarizzare con la nuova realtà della scuola dell’infanzia e nello stesso tempo sviluppare nuove strategie di supporto per i genitori;

2) Attività specialistiche di supervisione (utilizzate come strumento formativo) delle azioni già messe in opera dai nidi e dalle scuole dell’infanzia per la continuità educativa per risolvere le criticità emerse o perfezionare alcun aspetti dell’attività educativa visionata;

3) Progetti sperimentali ed innovativi in forma laboratoriale, costruiti negli stessi ambienti del nido e della scuola dell’infanzia, realizzati con la guida di professionisti o agenzie specializzate, per e con educatori ed educatrici, maestri e maestre, con i bambini e con i genitori, per l’accompagnamento e la preparazione al passaggio;

4) Attività formative per favorire la lettura da parte del gruppo educativo di segnali precoci che consentano la individuazione precoce di disturbi dei bambini, nella sfera cognitiva, relazionale, motoria, ovvero un rilevante disagio sociale del nucleo familiare. Le attività in questione dovranno essere basate su strumentazioni e tecniche scientificamente testate e validate, anche in collaborazione con le ASL, con i distretti e socio-sanitari e/o le reti regionali di riferimento;

5) Attività di formazione e aggiornamento professionale sulle modalità di relazione con le famiglie, sulla loro partecipazione e sul loro coinvolgimento nel progetto educativo di servizio.