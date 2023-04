Pubblicati online elaborati con controdeduzioni e osservazioni Piano Strutturale

Follonica: Lo scorso 24 marzo il Consiglio comunale di Follonica ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano Strutturale, e adesso gli elaborati tecnico grafici sono in libera consultazione al seguente link: http://cloud.comune.follonica.gr.it/s/1POfp6XeGsOvH1b



In seguito alla votazione il Piano passerà dalla Conferenza Paesaggistica della Regione Toscana, per tornare poi, per l'ultima volta, in sede di Consiglio Comunale per l'approvazione.