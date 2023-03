Attualità Pubblicati i bandi per l'iscrizione agli asili nido comunali 28 marzo 2023

Redazione Orbetello: L'Amministrazione comunale di Orbetello rende noto che è stato pubblicato, tra le news del sito del Comune, il bando e relativa modulistica per l’iscrizione ai servizi di Asilo Nido. Fino al 28 aprile 2023 sono aperte le iscrizioni per i seguenti servizi:

Progetto 1/6 presso Scuola Materna Paritaria Comunale "C. Consani" - Sezione Asilo Nido (Numero massimo iscrizioni previste: n. 18)

- Sezione Asilo Nido (Numero massimo iscrizioni previste: n. 18) Asilo Nido di Albinia (Numero massimo di iscrizioni previste n. 40) Maggiori informazioni nel bando e modulistica pubblicata sul sito internet del Comune di Orbetello.

