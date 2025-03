Attualità Pubblicati due nuovi bandi per l'assunzione di due figure 6 marzo 2025

6 marzo 2025 161

161 Stampa

Redazione

Cecina: Il Comune di Cecina ha pubblicato due procedure per l’assunzione di altrettante figure. Il primo bando è una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’Art. 30 D. Lgs n. 165/2001 riservata esclusivamente a personale assunto con il regime delle categorie protette ai sensi dell’Art. 1 legge 68/99, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nell’area istruttori, profilo professionale istruttore amministrativo, da destinare al Comando della Polizia Municipale. Il secondo è un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente tecnico (C.C.N.L. relativo al personale dell’area funzioni locali – Sezione Dirigenti - triennio 2019-2021) da assegnare al Settore II Lavori Pubblici decoro Urbano. Entrambi i bandi sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso sul sito del Comune di Cecina. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Pubblicati due nuovi bandi per l'assunzione di due figure Pubblicati due nuovi bandi per l'assunzione di due figure 2025-03-06T15:27:00+01:00 154 it Una mobilità esterna volontaria con il regime delle categorie protette per la Polizia Municipale e un dirigente tecnico PT1M /media/images/porto-di-cecina.jpg /media/images/thumbs/x600-porto-di-cecina.jpg Maremma News Livorno, Thu, 06 Mar 2025 15:27:00 GMT