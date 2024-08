Finanza Pubblicati due avvisi per conferimento incarico dirigenziale settore finanziario e tecnico 9 agosto 2024

Follonica: Pubblicati due avvisi per il conferimento di due incarichi a tempo determinato di dirigente responsabile del settore n.2 “finanziario” e di dirigente responsabile del settore n.4 “tecnico”, ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del d.lgs. n. 267/2000 – scadenza lunedì 2 settembre ore 12

Il Comune di Follonica intende procedere al conferimento di due incarichi dirigenziali, a tempo determinato per la copertura del posto di dirigente responsabile del Settore n. 2 FINANZIARIO , di dirigente responsabile del Settore n. 4 TECNICO. Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000. Gli incarichi avranno una durata pari a tre anni. La presentazione delle candidature alle due rispettive procedure devono essere effettuate obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento InPA - disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it secondo le istruzioni ivi specificate. Le domande di ammissione devono essere inviata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 02 settembre 2024. Per consultare i requisiti di partecipazione per i rispettivi avvisi, il trattamento economico, il dettaglio della presentazione delle domande di ammissione, i motivi di esclusione e la valutazione delle candidature, consultare la rete civica www.comune.follonica.gr.it sezione albo pretorio on line. Seguici



