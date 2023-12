Pubblicata “Via Monte Amiata”, canzone di Pino Biaggioli dedicata agli amici di Viterbo

Pino Biaggioli è un cantautore Viterbese, genere pop e rock, ma Maremmano d’adozione. Tra le tante sue composizioni, circa 140, ha ben pensato di scrivere un brano indelebile, per il suo quartiere d’adolescenza, titolandolo proprio “Via Monte Amiata” e che il suo video musicale, girato appunto nel quartiere, sarà online dal 15 dicembre sul proprio canale Youtube @PinoBiaggioli5571 con regia e montaggio curati da Riccardo Scorsino. Ci racconta dell’emozione nel ritrovare e ritrovarsi con gli amici d’infanzia dopo 40 anni e di tutti i cambiamenti subiti purtroppo in via Monte Amiata, resa quasi irriconoscibile.

Gli amici di vecchia data di Pino, unitamente ad altri Viterbesi, da lui già conosciuti da tempo, dopo la gioia di una dedica così importante, si sono immediatamente prodigati ad organizzare, venerdì 19 gennaio 2024, presso il ristorante pizzeria “Le Ginestre”, sulla strada Cimina, una cena in beneficienza a favore della figlia del rocker, di nome Asia, di soli 20 mesi, affetta dalla malattia rara denominata Distrofia Miotonica Tipo 1 o sindrome di Steinert e non solo. La piccola creatura, oltre ad essere nata a soli 6 mesi e 4 giorni, con un peso di appena 740 gr e lunga 32 cm e rianimata alla nascita, ha passato ben 232 giorni al Policlinico “Le Scotte di Siena” e durante tutta la sua degenza ha subito un intervento al cuore, quattro agli occhi, ha avuto emorragia cerebrale bilaterale, displasia polmonare, difficoltà nella deglutizione.

Oltre alla drammatica situazione, Pino e la sua compagna Valeria si sono trovati anche in serie difficoltà economiche ed è solo alla solidarietà di tante persone, come gli amici, se ancora oggi riescono ad andare avanti. Pensate che Asia deve eseguire, per 4 giorni a settimana, attività motoria e lodopedia, per far sì che possa recuperare il tempo perduto e non far degenerare la sua malattia e tutto ciò comporta notevoli spese che la famiglia da sola non potrebbe mai affrontare.

Pino ci fa ancora presente che da quando è nata Asia e dopo aver composto un brano a lei dedicato dal titolo “Il Futuro noi due”, che potete ascoltare sul suo canale e dove si sente alla perfezione tutto l’amore che un padre ha verso sua figlia, sta comunque vivendo un momento veramente prolifero della sua carriera di cantautore.

Ha scritto e dedicato un inno all’associazione “Insieme a Giordano” di Roma, che aiuta tutte le famiglie con figli con handicap in difficoltà e attualmente ha anche in preparazione (uscita prevista per metà gennaio 2024) 2 nuovi ed importanti inediti. Il primo contro la violenza sulle donne titolato “Na donna nun se tocca” e non dimentichiamo che proprio a Viterbo, nel 1993, la sorella di Pino (Maria Grazia), fu assassinata dal compagno a soli 31 anni, ed un secondo brano “Viterbo sei bella”, dedicato alla sua città d’origine.

Visto l’approssimarsi delle Festività, Pino Biaggioli vuole lasciarci con degli auguri.

“Un augurio che voglio fare rivolto a tutti è di poter finalmente dire basta a queste guerre che non portano altro che distruzione e morte, soprattutto di innocenti e di quelle piccole anime fragili, chiamati bambini. Quindi voglio fare un augurio a me stesso: di poter vedere realizzati i sogni delle mie due adorate figlie, Elena ed Asia”.

Per contribuire alla raccolta fondi e aiutare la piccola Asia è possibile cliccare sul seguente LINK

Fonte: occhioviterbese.it