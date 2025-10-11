Tarquinia: È stata pubblicata la lista dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te”, la misura promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e realizzata in collaborazione con INPS, ANCI e Poste Italiane S.p.A., destinata alle famiglie in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Il Comune di Tarquinia ha reso disponibile l’elenco dei beneficiari selezionati da INPS che può essere scaricato dal sito istituzionale nella sezione dedicata. Chi usufruirà della carta riceverà una raccomandata A/R contenente tutte le istruzioni per il suo ritiro e l’utilizzo delle somme assegnate. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio, mentre le somme dovranno essere utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026, come previsto dal decreto interministeriale.