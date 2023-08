Pubblicata la graduatoria provvisoria per gli alloggi di edilizia pubblica

Il ricorso dovrà pervenire entro e non oltre il 21 settembre. Farà fede il timbro del protocollo in arrivo



Follonica: È stata approvata la graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica del Comune di Follonica. Entro e non oltre il prossimo 21 settembre è possibile presentare domanda di ricorso. Le domande sono state in tutto 268.

Nella graduatoria che è stata pubblicata sull'Albo pretorio di Follonica i richiedenti, per il rispetto delle norme sulla privacy, sono indicati con il codice identificativo ID della domanda, non sarà quindi presente il nome. Il modulo del ricorso può essere scaricato dall'Albo pretorio del Comune di Follonica e può essere consegnato direttamente all’ufficio Protocollo del Comune, oppure spedito a mezzo raccomandata a.r. alla Commissione Comunale Ufficio Politiche Abitative, largo Cavallotti 1 58022 Follonica (GR). In alternativa può essere inviato per posta certificata all’indirizzo: follonica@postacert.toscana.it.

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), o case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica che vengono concesse in affitto, a canone determinato in base al reddito del nucleo familiare, a coloro che non sono in grado di reperire autonomamente un alloggio sul mercato libero. L’assegnazione di una casa popolare si può ottenere soltanto partecipando al bando ed entrando a far parte della graduatoria generale.

