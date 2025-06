Attualità Pubblicata la graduatoria definitiva per il nido d'infanzia 7 giugno 2025

La lista sarà valida anche per il plesso di Montemerano in caso di apertura Manciano: L'Amministrazione comunale informa la cittadinanza che è stata pubblicata sul sito del Comune la graduatoria definitiva per l'ammissione al nido d'infanzia di Manciano per l'anno educativo 2025/2026. La graduatoria sarà valida anche per il nuovo nido di Montemerano, nel caso di apertura nel corso del medesimo anno educativo. Per eventuali informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l'ufficio Servizi educativi.



