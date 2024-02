Psicologia e calcio: al Casamorino l’incontro organizzato dalla Pro soccer lab

Un incontro tenuto dallo psicologo dello sport Andrea Menozzi, collaboratore di squadre quali Sassuolo, Reggiana e Cremonese



Castiglione della Pescaia: Si terrà domani mattina, dalle 9.15 alle 12.30, l’incontro “Psicologia in campo: allenare le abilità psicologiche” organizzato dalla Pro soccer lab per i propri allenatori e per l’intero staff neroverde. L’appuntamento, che si terrà nel centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, in località Casa Mora, sarà condotto da Andrea Menozzi, psicologo dello sport e responsabile del Centro di psicologia dello sport e psicologia dello sviluppo “Contigo psicologia” di Reggio Emilia.

Durante la mattinata saranno affrontate diverse tematiche, tra le quali la relazione tra la psicologia e la metodologia dell’allenamento, la programmazione di un allenamento sulle abilità psicologiche necessarie, come motivazione, autoefficacia, attenzione, controllo emotivo e presa di decisione, o ancora come la creazione di esercitazioni di allenamento attraverso la modulazione del carico psicologico e il suo inserimento nella pianificazione generale.

Responsabile del settore giovanile dell’Ac Reggiana 1919 fino a giugno del 2021, Andrea Menozzi lavora da oltre quindici anni nei settori giovanili professionistici di Sassuolo, Cremonese e Reggiana, e dilettantistici, come quello dell’Us Reggio calcio, come responsabile di settore giovanile o come psicologo con progetti specifici sul campo. E’ anche allenatore Uefa B dal 2015 e, nel marzo 2021, ha conseguito il patentino di responsabile di settore giovanile della Figc.