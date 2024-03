Psicologia e calcio: al Casamorino il secondo incontro organizzato dalla Pro soccer lab

Andrea Menozzi, psicologo dello sport e collaboratore di squadre quali Sassuolo, Reggiana e Cremonese, illustrerà anche la programmazione di un allenamento calibrato sulle abilità psicologiche



Castiglione della Pescaia: Si terrà sabato 2 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, il secondo incontro “Psicologia in campo: allenare le abilità psicologiche” organizzato dalla Pro soccer lab per il proprio staff e aperto a tutti gli allenatori del territorio che vorranno partecipare. L’appuntamento, che si terrà nel centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, in località Casa Mora, sarà condotto da Andrea Menozzi, psicologo dello sport e responsabile del Centro di psicologia dello sport e psicologia dello sviluppo “Contigo psicologia” di Reggio Emilia.

Le tematiche che saranno affrontate durante la mattinata spaziano dagli ingredienti neurocognitivi necessari per sviluppare l’apprendimento nell’atleta, passando dalla programmazione di un allenamento sulle abilità psicologiche necessarie alla prestazione, e quindi le motivazioni, l’autoefficacia, l’attenzione, il controllo emotivo e la presa di decisione. Oltre a questo sarà spiegato come creare sedute di allenamento attraverso la modulazione del carico psicologico e l’inserimento nella pianificazione generale.

Responsabile del settore giovanile dell’Ac Reggiana 1919 fino a giugno del 2021, Andrea Menozzi lavora da oltre quindici anni nei settori giovanili professionistici di Sassuolo, Cremonese e Reggiana, e dilettantistici, come quello dell’Us Reggio calcio, come responsabile di settore giovanile o come psicologo con progetti specifici sul campo. E’ anche allenatore Uefa B dal 2015 e, nel marzo 2021, ha conseguito il patentino di responsabile di settore giovanile della Figc.

Per informazioni sull’incontro, o sulle attività portate avanti dalla Pro soccer lab sul territorio, è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it o chiamare il numero 331.9707488.