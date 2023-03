Attualità Psi Grosseto: "Netta contrarietà a intitolazione via ex segretario del Msi Almirante" 14 marzo 2023

14 marzo 2023 149

149 Stampa



Redazione Grosseto: "Il Psi esprime la sua netta contrarietà alla intitolazione di una via all'ex segretario del Msi Giorgio Almirante. Se ne ricorda la tragica l'attività a servizio del regime fascista che ci impedisce di condividere la scelta dell'attuale maggioranza", scrive in una nota il Psi Grosseto. "Manca invece nelle nostre zone un luogo ove si ricordi ad esempio la strage di Roccastrada perpetrata ai danni di cittadini che avevano liberamente scelto i propri rappresentanti e difendevano solamente la propria libertà. Auspichiamo che il prossimo sindaco possa essere di ispirazione socialista (che sia ancorato a una cultura politica di cui è ormai chiara la necessità nel panorama attuale della politica italiana), e che pertanto possa rimettere al posto le cose, e che soprattutto si torni a fare politica davvero nell'interesse dei cittadini grossetani tutti. La nostra città ha bisogno di soluzioni concrete, di sviluppo e di sostegno alle categorie in difficoltà, non ha bisogno di prese di posizione che, nella pretesa della "pacificazione", nascondono (in verità poco) un'aspirazione di rivincita sino ad oggi repressa", conclude Fabrizio Fedi, responsabile comitato Comunale del Psi di Grosseto

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Psi Grosseto: "Netta contrarietà a intitolazione via ex segretario del Msi Almirante" Psi Grosseto: "Netta contrarietà a intitolazione via ex segretario del Msi Almirante" 2023-03-14T19:18:00+01:00 215 it Psi Grosseto: "Netta contrarietà a intitolazione via ex segretario del Msi Almirante" PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/08/18/20210818121707-ad985c29.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/08/18/20210818121707-ad985c29.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 14 Mar 2023 19:18:00 GMT