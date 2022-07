Provincia potenzia il parco macchine e assume nuovi cantonieri

Grosseto: La Provincia di Grosseto potenzia il proprio parco macchine. È stata acquistata in questi giorni, con un investimento di 215mila euro, una macchina operatrice altamente specializzata per la manutenzione stradale, che sarà utilizzata per lo sfalcio delle banchine e delle scarpate stradali. La macchina è attrezzata con un braccio operativo di 7 metri ed è equipaggiata con un motore da 143 CV.



Si tratta del primo dei quattro mezzi che saranno acquistati dall’amministrazione provinciale nei prossimi mesi per potenziare il servizio di manutenzione e pulizia delle strade, con l’obiettivo di garantire una costante percorribilità in sicurezza di tutta rete viaria provinciale e in ogni condizione meteorologica, anche nei periodi invernali caratterizzati da ghiaccio e neve. Parallelamente tramite bando pubblico la Provincia procederà con l’assunzione di 7 nuovi cantonieri.