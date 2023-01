Provincia: ottenuti oltre 7 milioni di euro per l’area sportiva della Cittadella

Il presidente Francesco Limatola: “Un sogno che si realizza. La Provincia torna a investire”



Grosseto: Supera i 7 milioni di euro il finanziamento ottenuto dalla Provincia di Grosseto, con la partecipazione al bando ministeriale Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, con il quale il Ministero dell’Istruzione intende aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi.

Con lo scorrimento delle graduatorie sono stati ammessi a finanziamento i progetti presentati dall'amministrazione provinciale di Grosseto. Per gli istituti superiori, all’interno della Cittadella dello Studente di Grosseto, sono stati richiesti dalla Provincia e ottenuti, circa 4 milioni e mezzo di euro: i lavori riguarderanno la riqualificazione della pista di atletica leggera, costituita dall’anello lungo 400 metri, da 6 corsie per le partenze e dalle pedane per lanci e salti; il rifacimento delle gradinate per le tribune; l’adeguamento degli spogliatoi con servizi igienici; la revisione dell’impianto di illuminazione con le quattro torri faro, per le quali è previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili. All’interno dell’anello si realizzerà un nuovo campo da calcio delle dimensioni regolamentari per squadre giovanili (95 m x 50 m) con manto sintetico per garantire una manutenzione minima. Inoltre, nell’area adiacente, si costruirà un nuovo campo polivalente da basket e pallavolo con recinzione perimetrale e un’area per outdoor education.

Il secondo intervento ammesso a finanziamento riguarda l’area sportiva a servizio del liceo scientifico e dell’istituto commerciale di Follonica, per il quale sono stati richiesti dalla Provincia di Grosseto e ottenuti 3 milioni e 86mila euro: i lavori riguarderanno sia la riqualificazione della pista di atletica leggera, costituita dall’anello lungo 400 metri, da 6 corsie per le partenze e dalle pedane per lanci e salti, sia il rifacimento delle gradinate per le tribune, l’adeguamento degli spogliatoi con servizi igienici, la revisione dell’impianto di illuminazione con le quattro torri faro, facendo ricorso a fonti rinnovabili.

“Un sogno che si realizza, – ha commentato Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – finalmente la Provincia ha la possibilità di tornare ad investire risorse importanti sulla scuola e lo sport, per garantire ai nostri ragazzi spazi adeguati allo studio e alla crescita. Ci sono finalmente le condizioni per trasformare la Cittadella dello Studente di Grosseto in un vero e proprio campus. In questo percorso, l’investimento di 4 milioni e mezzo di euro diventa fondamentale per ampliare la possibilità di sport praticabili all’interno dell’area. Anche per le scuole superiori di Follonica si tratta di un bell’investimento di oltre 3milioni di euro per un profondo restyling della pista di atletica rispondendo alle richieste che arrivavano dal territorio”.

“La Provincia di Grosseto, grazie a questi lavori – prosegue Limatola – garantirà un importante salto di qualità alle strutture sportive di Grosseto e di Follonica, a servizio delle scuole superiori, migliorando tra le altre cose, l’accessibilità, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sostenibilità ambientale delle aree oggetto di intervento. Le aree per lo sport sono importanti non solo per l’allenamento e la conoscenza delle discipline sportive, ma anche per far incontrare i giovani, creare occasioni di scambio e integrazione, per favorire una cultura sempre più inclusiva.”