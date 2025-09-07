Attualità Provincia Grosseto e Comune Follonica, aggiornamenti sulla gestione presenza cinghiali a Follonica 7 settembre 2025

Follonica: “Provincia di Grosseto e il Comune di Follonica informano la cittadinanza sugli sviluppi relativi alla gestione della presenza di cinghiali nel centro urbano. Nella notte di mercoledì scorso, tre esemplari sono stati catturati grazie all’utilizzo della gabbia posizionata dalle guardie venatorie incaricate. In base agli ultimi monitoraggi, si ritiene che possa essere rimasto soltanto un singolo cinghiale che continua a muoversi nelle zone centrali della città. Fin dall’inizio della vicenda, il Comune di Follonica ha seguito con attenzione la situazione, attivandosi come da prassi attraverso la Provincia, titolare della materia, che ha provveduto ad avviare le procedure previste per la gestione di casi di questo tipo. Per quanto riguarda l’eventuale esemplare rimasto, qualora le gabbie non si rivelassero efficaci, si procederà con l’addormentamento dell’animale, così da garantire la massima sicurezza e tutelare la cittadinanza. Si invitano i cittadini, nonostante gli sviluppi positivi già registrati, a: • non dare da mangiare all’animale rimasto; • non lasciare cibo o rifiuti nelle aree frequentate dal cinghiale; • evitare in ogni caso di avvicinarsi o interagire con l’animale. La collaborazione della comunità resta fondamentale per la rapida e corretta gestione della situazione”, terminano Provincia di Grosseto e Comune di Follonica.

