Provincia di Grosseto: pronti all'apertura del cavalcaferrovia di Braccagni

Braccagni: Pronti all’apertura del cavalcaferrovia di Braccagni. La Provincia di Grosseto, nella giornata di venerdì 9 settembre, procederà con l’ultimo sopralluogo il cui esito consentirà nei prossimi giorni di emettere l’ordinanza di riapertura al pubblico del nuovo tratto stradale. Contestualmente il Comune di Grosseto farà l’ordinanza per la chiusura del passaggio a livello.



Finalmente sta per giungere al termine una storia lunghissima, piena di rallentamenti e inconvenienti come i famosi pali della luce sulla carreggiata, rimossi poi da E-Distribuzione, che insieme ad altri cavilli burocratici, hanno impedito sino ad oggi la riapertura, nonostante la fine dei lavori. Il cantiere per realizzare l’opera è stato aperto anni fa da Rete Ferroviaria Italiana, la controllata al 100% di Trenitalia. Il cavalcaferrovia è un intervento decisivo per migliorare la viabilità e la circolazione locale. Il tratto di strada con il cavalcaferrovia, che va dalla rotatoria della vecchia Aurelia, a sud di Braccagni, alla rotatoria sulla strada del Bozzone, vicino al cimitero, passerà alla Provincia. Il tratto della strada del Bozzone, nel centro abitato di Braccagni, passerà invece al Comune di Grosseto.