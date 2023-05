Sport Prova del nove per il Big Mat Bsc: vince gara uno e si avvicina alla poule scudetto 13 maggio 2023

13 maggio 2023 119

119 Stampa



Redazione I biancorossi si sono imposti contro il Farma Crocetta per 10-1. Manca una sola vittoria per la qualificazione

Grosseto: Mancano solo nove inning alla possibile (e storica) qualificazione del Big Mat Bsc Grosseto alla poule scudetto. I biancorossi, dopo una partenza complicata e sotto per 1-0, riescono a imporsi per 10-1 contro il Farma Crocetta, squadra che si dimostra ancora una volta in ottima forma. Le sorti della gara cambiano radicalmente nel sesto inning quando i ragazzi del manager Stefano Cappuccini ribaltano il parziale e conquistano per ben cinque volte casa base con Scull Zayas, Backstrom, Cinelli, Cappuccini e Funzione. Nell’ottava ripresa la squadra ospite si porta sull’8-1 con Funzione, Piccini e Diaz. Nell’ultimo inning, infine, i biancorossi aumentano il divario con Cinelli e Pasquini Sweed, chiudendo il match sul 10-1. Gara due si terrà in serata, sempre sul diamante di Parma, con Cinelli e compagni chiamati a realizzare il sogno della qualificazione alla poule scudetto. Successione punti Big Mat Bsc Grosseto: 000 005 032 Farma Crocetta: 001 000 000 Battitori Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (2/2), Diaz 6 (1/5), Rodriguez Reyes 4 (0/5), Scull Zayas DH (0/4), Backstrom 2 (2/3), Cinelli 9 (2/4), Pasquini Sweed 8 (0/4), Cappuccini 7 (0/3), Funzione 5 (2/3); Farma Crocetta: Basilia 6 (0/4), Piazza 5 (2/4, Marchesi D. 0/0), Gerali DH (1/4), Gradali 3 (0/4), Dentoni 7 (1/4), Adorni 8 (1/3, Rizzi 0/1), Covati 2 (0/3, Mazza 0/1), Marchesi F. 9 (0/2, Zoni 0/1), Silvestri 4 (0/2, Barba 0/0). Lanciatori Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (W, 6.0 Ip, 5 H, 1 R, 1 Er, 2 Bb, 3 So), Artitzu (3.0 Ip, 6 So); Farma Crocetta: Bigliardi (L, 5.1 Ip, 5 H, 3 R, 3 Er, 6 Bb, 3 So), Bassi (0.0 Ip, 1 H, 1 R, 1 Er, 1 Bb), Astorri (2.2 Ip, 2 H, 3 R, 3 Er, 2 Bb, 1 So), Dallatana (1.0 Ip, 1 H, 2 R, 2 Er, 3 Bb, 1 So). Arbitro capo: Vittorio Bianchi - Arbitro 1B: Angelo Campori Foto di Federico Bettazzi. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Prova del nove per il Big Mat Bsc: vince gara uno e si avvicina alla poule scudetto Prova del nove per il Big Mat Bsc: vince gara uno e si avvicina alla poule scudetto 2023-05-13T20:06:00+02:00 360 it Prova del nove per il Big Mat Bsc: vince gara uno e si avvicina alla poule scudetto. I biancorossi si sono imposti contro il Farma Crocetta per 10-1. Manca una sola vittoria per la qualificazione PT2M /media/images/Mattia-Sireus-Big-Mat-Bsc-Grosseto-1.jpg /media/images/Mattia-Sireus-Big-Mat-Bsc-Grosseto-1.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 13 May 2023 20:06:00 GMT