Protocollo per la formazione di nuovi presidenti e scrutatori negli uffici elettorali di sezione

Castiglione della Pescaia: Formare i futuri presidenti e scrutatori degli Uffici elettorali di sezione è stato lo scopo del percorso formativo pilota in materia elettorale rivolto a studenti universitari e delle classi quinte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Comune di Grosseto promosso lo scorso anno dalla Prefettura in attuazione di un Protocollo d'intesa sottoscritto con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena ed il Comune, e che per il 2024 potrà essere esteso ad altri comuni della provincia, nell'ambito delle politiche inclusive e partecipative dei comuni, rivolgendolo oltre che agli studenti anche a quei cittadini desiderosi di conoscere le dinamiche elettorali e partecipare alle attività dei seggi elettorali.



Il Comune di Castiglione della Pescaia è disponibile alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa.

Il corso, le cui lezioni si terranno presso i locali della Prefettura o individuati dalla stessa, sarà strutturato in nuovi moduli formativi con lezioni frontali ed attività seminariali. È allo studio un programma didattico, ampliato rispetto a quello dello scorso anno, che si prefigge di tracciare un excursus storico delle consultazioni elettorali e di percorrere l'intero iter che parte dalla raccolta delle firme per la proposizione delle candidature alle elezioni comunali, fino ad arrivare alla convalida degli eletti nella prima seduta di Consiglio comunale, analizzando le varie dinamiche, tipiche dell'organizzazione della macchina elettorale.