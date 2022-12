Protocollo d’intesa per mobilità sostenibile tra Castiglione, Follonica e Scarlino

Approvato dalla Giunta municipale di Castiglione



Castiglione della Pescaia: Approvato dalla Giunta municipale di Castiglione della Pescaia il protocollo d’intesa per la mobilità sostenibile che coinvolgerà i comuni di Follonica e Scarlino a partire dal 2023.





«Siamo convinti – affermano Elena Nappi e Susanna Lorenzini, rispettivamente sindaca e assessora al Turismo della cittadina costiera – che questa collaborazione ci permetterà di iniziare una serie di strategie finalizzate al rilancio della viabilità sostenibile. Tutto prende forma attraverso un dialogo fra i nostri i tre enti per dare vita a un modello di mobilità indispensabile per poter vivere a pieno queste realtà con le loro eccellenze turistico-produttive». «Indubbiamente – sostengono prima cittadina e assessora - siamo a un punto di svolta operativo. Questo protocollo, infatti, rappresenta uno strumento di lavoro importante con il quale possiamo tracciare i futuri piani di sviluppo delle politiche di mobilità e di connessione dei tre comuni che messi assieme rappresentano una vasta area della Maremma».

Il Comune di Castiglione della Pescaia investe da anni sul miglioramento del trasporto pubblico sostenibile, sui servizi alle imprese, sulla promozione economica, sulla transizione digitale e adesso, grazie a questo accordo, si punta a rafforzare un sistema di infrastrutture sempre più interconnesse che sarà capace di attrarre sia investimenti economici dall’Italia e dall’estero, che nuovi flussi turistici.





All’interno del centro turistico sta prendendo forma il tracciato della Ciclovia Tirrenica che per oltre 20 chilometri dal confine con Scarlino costeggerà Pian d’Alma, arriverà a Punta Ala e attraverso un percorso mozzafiato, quello di via della Dogana, raggiungerà le Rocchette per poi collegarsi al capoluogo fino al confine con Marina di Grosseto. Un’infrastruttura di carattere mondiale che porterà benefici all’economia non solo locale ma di tutta la Maremma, una sfida sulla quale puntano sia l’amministrazione comunale, che la Regione Toscana, investendo somme importanti dei rispettivi bilanci per la sua realizzazione.

«Da anni – ricordano Nappi e Lorenzini - siamo impegnati a promuovere una nuova cultura della mobilità sostenibile e l’ultima sfida vinta in ordine di tempo ed a costo zero per il nostro Comune risale all’estate scorsa quando attraverso alcune forme di circolazione ecosostenibili, utilizzando scooter, biciclette o monopattini elettrici presenti nei parcheggi del capoluogo e di Punta Ala, abbiamo ottenuto un sorprendente risultato con frange di utenti che si sono avvalsi di questo servizio e non solo quelli anagraficamente giovani».

«Possiamo lavorare – dicono Nappi e Lorenzini - già da adesso avendo disponibili numeri importanti che possono solo aumentare di valore. Nel mese clou, quello di Agosto, castiglionesi e turisti hanno messo in pratica in massa, attraverso i mezzi elettrici che era possibile noleggiare, la mobilità slow, arrivando a raggiungere quota 2600 utenti registrati. I 150 monopattini disponibili sono stati affittati per 913 volte ed hanno circolato nelle strade castiglionesi coprendo 14.755 chilometri. Gli scooter hanno avuto 859 locazioni per 2452 chilometri percorsi e le biciclette sono state noleggiate 1864 volte per 3659 chilometri».

«Siamo soddisfatte – continuano Nappi e Lorenzini - del risultato ottenuto che ci consente di dare la possibilità a chi sceglie Castiglione della Pescaia come location dove trascorrere il periodo di vacanza di potersi spostare anche con questi mezzi in alternativa alle proprie auto». «La mobilità sostenibile – concludono prima cittadina e assessora - grazie alle sue zero emissioni, cambierà in maniera definitiva l’impatto sul traffico e sulla qualità dell’ambiente. Per quanto ci compete, attraverso mirate campagne di informazione che portiamo avanti negli anni, stiamo facendo accrescere questa consapevolezza. Sul territorio sono in aumento infrastrutture pensate e mirate a orientare le abitudini verso una tipologia di turismo e di turista che è attento alla tutela dei luoghi in cui vive e va in vacanza. Castiglione della Pescaia e le sue quattro frazioni, Tirli, Buriano, Vetulonia e Punta Ala, sono riconosciuti come destinazioni dove si pratica turismo di qualità grazie anche alle loro peculiarità ambientali, culturali e gastronomiche: questa è la nostra politica vincente che porta ogni anno un incremento delle presenze turistiche».