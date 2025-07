Protezione civile: inaugurata la nuova sede dell’associazione “La Racchetta”

Le operazioni di ristrutturazione sono state fortemente volute dal Comune di Capalbio. Il sindaco Gianfranco Chelini: “Restituiamo un presidio per la sicurezza dei cittadini”

Capalbio: “Restituiamo un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini capalbiesi”. Con queste parole il sindaco Gianfranco Chelini apre l’inaugurazione a Borgo Carige della sede completamente rinnovata della Protezione civile, la struttura che ospita la sezione “Antonio Zandomeneghi” dell’associazione “La Racchetta Odv” di Capalbio. “La sicurezza – ha proseguito il primo cittadino – è un tema determinante dato che Capalbio presenta molte fragilità, come l’estensione del territorio comunale e la rarefazione abitativa. La nostra amministrazione, al fine di garantire sempre più sicurezza a residenti e visitatori, in questi anni ha rinnovato molte delle sue infrastrutture, come i ponti del Chiarone, del Melone e quello della Barucola, mentre nelle prossime settimane sarà inaugurato lo scolmatore lungo il canale delle Basse. Siamo orgogliosi quindi di poter mettere a disposizione della Racchetta, dei suoi volontari, e di tutti coloro che collaborano per la sicurezza del nostro territorio, una sede completamente rinnovata che favorisce non solo il servizio, ma anche la coesione sociale, rinsaldando e valorizzando lo spirito e il senso di comunità. Ringrazio inoltre tutti i membri della sezione ‘Antonio Zandomeneghi’ per l’impegno, la competenza e la dedizione con i quali garantiscono maggiore sicurezza e garanzie al territorio capalbiese”.

All’inaugurazione, oltre alla giunta, ai volontari dell’associazione “La Racchetta Odv” e al parroco don Marcello che ha benedetto la struttura, hanno partecipato il prefetto di Grosseto Paola Berardino, il questore Claudio Ciccimarra, il comandante provinciale dei carabinieri Sebastiano Arena e tante altre autorità militari e civili. “L’apertura della nuova sala di protezione civile - ha detto il Prefetto Berardino - rappresenta un momento importante per tutto il territorio. Infatti, grazie alla funzionalità garantita dai nuovi locali potranno proseguire, con ancora maggior efficacia, le attività di coordinamento e intervento in situazioni di emergenza. Un particolare ringraziamento va al mondo del volontariato, preziosa risorsa per la coesione sociale della comunità. L’impegno a migliorare le società contemporanee, proprio a tante espressioni associative del volontariato, indica e restituisce speranza e prospettive di rinascita anche nelle situazioni di avversità e calamità”.

Le operazioni di ristrutturazione della sede di Borgo Carige hanno comportato, tra le varie novità, al rinnovamento degli impianti elettrici e idraulici, del tetto, delle camere, dei bagni e dei marciapiedi esterni, alla sostituzione degli infissi e all’installazione dei pannelli fotovoltaici. “Siamo grati a tutte le autorità che oggi sono intervenute all’inaugurazione – ha dichiarato Fabio Piccolotti, responsabile di base dell’associazione “La Racchetta Odv” -. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo all’amministrazione comunale di Capalbio, dato che senza la sua fondamentale collaborazione non sarebbe stato possibile beneficiare di una struttura così importante”.